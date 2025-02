Ehkki esimesed tööd on alanud ning ehitusplats taraga piiratud, siis Nordeconi objektijuhi Mati Okase seletusel ei ole veel õige öelda, et ehitus oleks päriselt alanud. Tõenäoliselt võib ehitajaid hakata platsil tihedamalt nägema kümmekonna päeva pärast.

"Esimese tööna kaevasime mõned šurfid, et aru saada, mis pinnas meile vastu vaatab ja kui sügaval on vesi," rääkis Okas. Tulemus rahuldas ehitajat. Vesi on kahe või kahe ja poole meetri sügavusel, siin-seal on maa sees veel kunagise Vikerkaare restorani jäänuseid ning suures osas sisaldab pinnas kruusast moreeni.