Kaks ministri teenetemärki jõudsid Mulgimaale

Kuldse teenetemärgi pälvis maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise professor Mati Roasto. Eelmisel aastal võitis ta üleriigilisel õpetajate konkursil aasta õppejõu tiitli, sest ta on kolme viimase aasta jooksul silmapaistval moel toetanud üliõpilaste arengut.

​Roasto juhitav toiduhügieeni osakond on maaülikooli üks suuremaid koolitajaid, selle nimistus on umbes 20 koolitust. Ta on koostanud üle kümne tööjuhendi ja avaldanud üle saja artikli. Samuti loonud rohkesti sisu lehele toiduteave.ee. (Sakala)