Noori pillimängijad oodatakse üleriigilisele võistumängimisele

Eesti pärimusmuusika keskus annab teada, et võistumängimine toob kokku 7–19-aastased muusikud, kes õpivad pilli mõnes muusika- või huvikoolis või eraõpetaja käe all. Osalejad esitavad kaks eriilmelist eesti pärimusmuusika pillilugu, millest üks on seotud nende kodukandi või isikliku muusikalise taustaga. Eraldi kategooria on avatud pärimusmuusikast inspireeritud omaloomingule, kus osalejad saavad esitada enda loodud palasid või laule, soovitatavalt rahvaluule tekstile.