PRIIT TOOBAL Üks suur omavalitsus? Ei, aitäh

Sama reformi käigus liitusid Põhja-Sakala vallaks endised Suure-Jaani, Kõo ja Kõpu vald ning Võhma linn. Ühinemise ajal oli Põhja-Sakala valla elanike arv ligi 8200 (praegu on see veidi üle 7600). Vallas on kaks linna, kaks alevikku ja 70 küla. Pindala on 1153 ruutkilomeetrit, ühest valla otsast teise on umbes 60 kilomeetrit. 2025. aasta eelarve maht on ligi 22 miljonit eurot.