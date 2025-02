Pärast seanssi kohtuvad vaatajad filmi loojatega

31. jaanuaril kinolevvi jõudnud "Must auk" on segu David Cronenbergi, Steven Spielbergi, Adrian Lyne‘i ja "Gremlinite" mõjutustest, millega on režissöör Moonika Siimetsal õnnestunud luua täiuslik patuse naudingu film. Võrreldes tema eelmise filmiga "Seltsimees laps" on see radikaalne stiilimuutus.