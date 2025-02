GALERII Viljandi võttis kahest kaks ja magusad topeltpunktid. Peatreener: paremini oleks keeruline

"Paremini oleks keeruline, sest ega rohkem punkte oleks antud," märkis peatreener Marko Koks, viidates sellele, et pühapäevase mängu punktid läksid nii Eesti meistrivõistluste kui Balti liiga tabelisse. Ja mõlemas tabelis on seis pingeline: kui Eesti liigas on Viljandi vähendanud vahe ​Servitiga kahele punktile, siis Balti liigas on hea õnnestumise korral teoreetiline võimalus jõuda põhiturniiri teisele kohale.