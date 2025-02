JUHTKIRI Kas investeerida või mitte?

Ujulatest on plaanide puhul isegi palju rääkida, Soele on plaanis rajada 31,5-ruutmeetrine basseinike, millel mõni meeter laiust ja 9 meetrit pikkust – paras lastele sulistamiseks ja ujumisoskuse saamiseks. Jõukamatel inimestel on selline kodus või tagaaias.

Ujulasiht on tekitanud vallas omajagu kriitikat ning esitatud on seisukoht, et lapsed saavad ujuma õppida ka looduses vanemate järelevalve all. Jah, aga sellise argumendiga on võimalik suurem osa lasteaias ja koolis pakutavast maha kriipsutada. Kodus saab samuti savi voolida, pole vaja lasteaial raha raisata. Kodus või mänguväljakul saab joosta ja mürada, ei ole üldse vaja vaeva näha kehalise kasvatuse või liikumisõpetajatega. Kes muusikat armastab, see saab ju muusikakooli minna, mida me raiskame raha koolikooridele ja muusikatundidele? Käpikuid saab poest või käsitöölaadalt osta ning taburette samuti, miks kulutada aega tööõpetusele!