GALERIID Nüüd juba kuuekordne maailmameister Doris Meinbek: päris vägev on maailma esikümnes olla

Minut ja 32 sekundit – nii pikalt tuleb, silme eest must, ergomeetril tõmmata, et kuuluda sisesõudmises kümne maailma parema naise sekka. Viljandi sõudja Doris Meinbek pälvis pühapäeval selle tulemusega kuuenda oma vanuseklassi maailmameistri tiitli tõdemusega, et ta on maailmas naiste arvestuses üheksas.