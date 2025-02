Viljandimaalt on mitu muusikaettevõtluse auhinna pretendenti

Aasta muusikamüüja tiitlile kandideerib Viljandi Plaadimees, kelle konkurendid on Apollo Kauplused, Biit Me, e-pood Kurvad Uudised ning Terminal Records & Bar. Aasta muusikasündmuseks pürgib Urissaare Kantri 10, kel tuleb rinda pista Jacob Collieri, Take 6 ja Tartu 2024 sümfooniaorkestri, Genialistide laialimineku ning Tallinn Music Weekiga.