Viljandi veekeskuse ehitusplats piirati aiaga

Nädalavahetusel võisid Viljandi järve äärde jalutama läinud silmata, et tulevane veekeskuse ehitusplats on ümbritsetud aiaga. Fotod sellest hakkasid kiiresti liikuma sotsiaalmeedias ning nenditi, et on mis on, nii kaugele pole töödega kunagi varem jõutud.