Viljandi vald asub ujulale projekteerijat otsima

Nagu rääkis Viljandi vallavanem Alar Karu, tekkis idee, et igas piirkonnas oleks lasteaia ujula, mõni aasta tagasi hariduse arengukava koostades. 2023. aasta alguses kinnitas vallavalitsus Tarvastu lasteaia Soe õppehoone detailplaneeringu, kus on määratud ujulahoone ja parkla maht. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,1 hektarit. Toona avaldas vallavanem lootust, et ehitus võiks alata 2024. või 2025. aastal ning nüüd on vald jõudnud ujula projekteerimiseni. "Kui põhiprojekt on valmis, saame minna ehituse hankesse," lausus Karu.