INTERVJUU Piret Paal: inimene peab ise mõtlema, kuidas tema elu lõpp hakkab haigustega välja nägema. Tuleb teha plaan

Palliatiivravi on vajalik inimestele, kellel on mõni elu ohustav ja elukvaliteeti halvendav tervislik seisund, näiteks rasked krooniline haigus või lihtsalt kõrge iga. See võib tähendada nii valuvaigisteid kui ka psühholoogilist nõustamist, nii patsiendi kui ka tema lähedaste toetamist.

Aeg-ajalt ilmub Eesti ajakirjanduses lugusid inimestest, kes on otsustanud elust lahkuda, ning see sunnib küsima: mis seisus on meie palliatiivne ravi? Miks inimesed kardavad surmast rääkida? Kas vabatahtlik lahkumine elust on osa sellest?