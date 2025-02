Viljandi linna ja valla piir. Pilt on illustratiivne.

Enam kui 400 euro suurusest auto remondiarvest alguse saanud Viljandi linna ja valla piiri korrastamise küsimus jõudis esimese katseni, kuigi terve piiri kordategemise asemel piirdutakse mõnesajameetrise jupiga. Nüüd on vaja sammhaaval edasi minna, kuigi mõnevõrra õigustatud küsimus on, kas on tingimata üldse vaja.