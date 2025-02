Valentinipäev toob Viljandi toidukohad pungil rahvast täis ja värvib kokteilid roosaks

​Pisteliselt Viljandi kesklinna toidukohti läbi helistades kuskil naljalt enam lauda kinni panna ei õnnestunud. Tõdeti, et valentinipäev on küll selline päev, milleks laud varakult broneeritakse.

​Mõnes kohas võib siiski veel õnn naeratada. Nagu ütles Kodukohviku teenindaja Marilin Muoni: "Meil on valentinipäeva õhtuks palju-palju lauabroneeringuid, aga kuna me tahaksime kõik ära mahutada, siis oleme tänaseks avanud ka oma privaatsaali. Nii et need viimased ärkajad, kes avastavad, et neil pole kuskil õhtustada ja tähistada, võtame avakäsi vastu."