"Mõõtmistulemused näitavad, et paljudel veekogudel on jää juba piisavalt paks ning saame osaliselt jäälemineku keelu maha võtta," ütles päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala. Küll lisas ta, et Eesti põhjaosas ning Lõuna-Eesti jõgedel ja ojadel jää veel küllalt paks ei ole ning seega jääb seal keeld kehtima. Päästjad kontrollivad jää paksust regulaarselt ning kui olud lubavad, saavad selle tühistada.