Oma ala tipud räägivad Viljandis eestlaste üleminekust muinasajast keskaega

Et Tartu ülikoolil on Viljandi muuseumiga olnud juba pikaajaline side, otsustati tänavu konverents Viljandis korraldada. Ülikooli arheoloogiaprofessor Heiki Valk lausus konverentsi avades, et keskendutakse sellele, mis nende 300 aasta jooksul Eestis muutus.

"Kuidas toimus üleminek muinasaja ühiskonnast keskaegsesse. Laiem taust sellele uurimise küsimusele on, et õige mitmele siinolijale tundub, et see varasem ajalookirjutus on natukene kreemis olnud," rääkis ta. "Meie põhiline kirjalik allikas, millele ajaloolased on tuginenud, on ju Henriku Liivimaa kroonika, mis käsitleb küll väga põhjalikult aastaid 1208–1227, aga hilisemast ajast enam ei räägi."