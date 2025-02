GALERII Viljandi Tervikum võtab seest tasapisi haigla ilmet

Teisipäeval Sakalale Tervikumis väikse ringkäigu teinud haiglajuht Priit Tampere sõnul on uue haigla ja tervisekeskuse rajamine kenasti graafikus. Ehitajale ja kõigile alltöövõtjatele jagus tal üksnes kiidusõnu: kuigi töö on olnud väga keeruline ning mõndagi on tulnud käigu pealt veidi ümber mõelda ja kohendada, annab ehitaja võtmed üle jaanipäevaks.