Rahvarõivakultuuri edendamise südameasjaks võtnud Inna Raud pälvis uhke tunnustuse

Inna Raud, kes ise nimetab end rahvarõivamaailmas tegutsejaks, on Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia õppekava tekstiilieriala juht ja lektor. Viljandimaa rahvarõivakoolis valmivad tema juhendamisel eri kihelkondade rahvarõivaste täiskomplektid ning ta on ka üks Viljandimaa rahvarõiva nõuandekoja eestvedajatest.

"Minu jaoks tähendab see tiitel eelkõige märkamist: et seda, mida ma pärandkultuuri valdkonnas teen, pannakse tähele ja see on oluline," ütles Raud ning rääkis, et alustas selles vallas toimetamist 2012. aastal ja pühendus esialgu Pärnumaa rahvarõivastele, aga Viljandis töötades hakkas järjest rohkem nägema Viljandimaa rahvarõivaid. "Viljandimaa rahvarõivakool on olnud väga tugev tõuge ja andnud aluse ​selle piirkonna rõivaid tundma õppida."