Igaühel on oma lugu

Lavastus räägib üksildusest ja üksiolemisest, inimliku läheduse vajadusest, sellest, mida me enda ja teiste kohta iseendale ja teistele jutustame. ​

​Andekas üliõpilane pöördub õppejõu poole, et saada abi oma esimese romaani kirjutamisel. Sedamööda kuidas kohtumised kulgevad, hakkab aga tulevane teos ettearvamatul kombel tungima nende mõlema ellu ning kahe valge varese vahel tekib ootamatu side. Viimaks võtab õpetaja julguse kokku ning palub õpilaselt midagi üllatavat. Ilmneb, et elu on sageli sama keeruline kui kirjandus ja siingi ei puudu oht jääda ridade vahele lõksu.