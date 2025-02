JUHTKIRI Keerulise liikluse suvi

See, et mõne aja pärast Viljandi kesklinnas algav suurem parklate ja kahe tänava remont satub tasulise parkimise ajastu taastuleku aega, on võrdlemisi õnnetu juhus küll. Samas poleks ilmselt olnud mõistlik tasulise parkimise kehtestamist hakata edasi lükkama selleks, et remontida paari parklat ning paari tänavajuppi, olgugi need kesklinnas ning suurimad tasuta parklad haigla ja turu vahetus läheduses.