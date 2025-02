Mulgi vald püüab lisaraha, et muuta Abja kool kogukonnakeskuseks

"Et koolimaja läheb remonti ja söökla kolitakse keldrist vanasse võimlasse, on plaan muuta hoone multifunktsionaalseks, et seal saaks korraldada ka näiteks üritusi," lausus Mulgi valla arendus- ja majandusnõunik Sten-Maikel Udras. Tema sõnul võiks sellisel juhul maja kohta öelda ka minikonverentsikeskus.

​Lisaraha taotletakse kvaliteetsete avalike teenuste meetmest, et teha hoones väikseid ümberkorraldusi just multifunktsionaalse kasutuse eesmärgil: et seal saaks ruume välja rentida ja vald saaks ise ka rohkem üritusi korraldada. Koolimaja kõrval on Abja spordi- ja tervisekeskus ning staadion, hoones käivad regulaarselt laagrid ning kavas on seda poolt rohkem esile tuua ja soodustada. "Et ta oleks selline terviklik kompleks," sõnas Udras.