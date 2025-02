Õigemini öeldes on tasulise parkimise algus täpselt teada: Viljandi linnavolikogu otsusega saabub see tärmin 1. juunil. Remont läheb lahti kevade teises pooles.

«See on asjaolude kokkulangemine, mitte tahtlik plaan,» ütles linnavalitsuse haldusameti projektijuht Claid Ježov. «Kaalu tänava rekonstrueerimist on linnavalitsus juba aastaid kavandanud ning tänavu on võimalik tööga lõpuks pihta hakata.»