Kuni veebruari lõpuni on väikeelamu omanikel aega esitada Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele taotlus, et saada elamu rekonstrueerimiseks toetust veel allesolevast 10 miljonist eurost.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele on jõudnud üle 1000 taotluse neilt, kes on tahtnud toetuse abil oma kodu rekonstrueerida. Praeguseks on rahastusotsuseid tehtud 18 miljoni euro eest ja veel veebruari lõpuni on võimalik esitada taotlusi 10 miljoni euro ulatuses.