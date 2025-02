JUHTKIRI Mis saab Viljandist tulevikus?

Õnnetult lõppenud autosõit ning sellele järgnenud Viljandi linna ja valla vaidlus kohustuste üle on sellele probleemile (kui soovida seda nii näha) tähelepanu juhtinud ning kuigi see pole praegu kõige põletavam küsimus, mis meil on, tasub sellised asjad läbi arutada küll. Valga-Valka elanikud ilmselt ainult naeraksid küsimuse peale, mida arvata olukorrast, kus tänav algab ühes omavalitsuses ja lõpeb teises.

Viljandi vald ja linn on nähtavasti otsustanud piiri paika ajada ehk siis sisuliselt linnale maad juurde saada põhimõttel, et linn on oma senistest piiridest lihtsalt välja kasvanud. Siinkohal võib nõustuda abilinnapea Kalvi Märtini isikliku arvamusega, et kui juba arutama hakata, siis tuleks võtta härjal sarvist ja kogu piir üle vaadata. Üht teejuppi pole ju tõesti mõtet arutama hakata ning seejärel teha sedasama eraldi kõigi teiste kohtadega vastavalt vajadusele. See oleks tohutu töö ning enne selle kallale asumist tasuks mõelda mitmele asjale.