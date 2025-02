Viljandi vald ja linn jõudsid jabura piiri korrastamisel esimese argliku katseni

Viljandis Paala teel on liiklejal üsna võimatu mõista, kust algab linn ja kust vald. Kiiruspiirangu algust tähistav linna silt on ametlikult valla territooriumil, poolel teel linna tegeliku piiri ja riigimaantee ristmiku vahel. Fotol on linna ja valla piir tähistatud pildile monteeritud tulbaga.

Foto: Elmo Riig/montaaž