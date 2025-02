PRIIT TOOBAL Kogu laekuv maamaks tuleks suunata teede ehitusse

​Kahtlemata on selles oma roll kalendritalve jaoks võrdlemisi imelikel ilmaoludel, aga kõike ei saa ilma süüks panna. Teeääred on kõrgemad kui tee ise ja vesi jääb teedele, truubid on ummistunud ja pinnasekatet, mida hööveldada, enam lihtsalt ei ole. Need tegematajätmised ei ole ilma süü. Lausa hirmuga mõtlen, mis veel kevadel saama hakkab.

Norstati ​detsembris taristuehituse liidu tellimusel tehtud küsitlusele vastanutest leidsid 29 protsenti, et nende kodukandi teede seisukord on viimase kahe aasta jooksul läinud kas palju või veidi halvemaks. Kõige kriitilisemad olid oma kodukandi teede seisukorra suhtes Läänemaa, Viljandimaa ja Ida-Virumaa elanikud. Teede seisundit hindas kas veidi või palju halvemaks 48 protsenti uuringus osalenud Viljandimaa elanikest. Ma ei taha uskuda, et kodumaakonna inimesed on põhjuseta kriitilised, ju on põhjust.