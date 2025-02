Lasteaia tähtsad otsused käivad läbi põnnikogu laualt

Tarvastu lasteaia õppejuht Sigrit Letlane ütles, et põnnikogu on tema südameprojekt. "Hakkasime seda tegema kolm aastat tagasi ja eks mõte tuli ikka natukene teiste lasteaedade praktikast. Tegelikult on Eestis päris mitmel lasteaial olemas oma lastenõukogu, aga et meie oleme natuke Mulgi tüüpi, siis sealt pärineb just põnnikogu nimi," rääkis ta.