Maamaks kerkis hüppeliselt, ettevõtetel tuhandeid eurosid

Kuigi maksuameti kodulehekülg lubab maamaksu tõusu 50 protsenti või kuni 20 eurot, siis päriselus ei leidnud Sakala ühtki maamaksu arve saanut, kellel see oleks nii vähe kerkinud. Maksu- ja tolliameti maamaksu teenusejuht Riita Parksepp selgitab, miks see nii on.