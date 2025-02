VALMAR HAAVA Viljandi vallavolinikud kardavad oma otsuseid nimeliselt protokollida

​Kolmanda päevakorrapunkti arutamisel, kui plaaniti tõsta laste sünnitoetust 700 eurolt 800 eurole ja ranitsatoetust 100 eurolt 200 eurole, palus ettekandja Ülo Tuvi nimelist hääletamist. Paraku koalitsiooni liikmed vist kartsid, et nende hääle protokollimine võib tuua poliitilisi tagajärgi, mistõttu olid nad nimelise hääletamise vastu.

See, et Isamaa ja Reformierakonna liikmed ei julgenud oma nimel hääletada, tõi esile huvitava ja probleemse tendentsi: ollakse küll valmis otsuseid vastu võtma, aga oma otsuste eest vastustust kandma ja vastust andma justkui mitte. Kui isegi toetatakse lastetoetuste tõstmist, annab selle otsuse nimeliselt protokollimisest hoidumine mõista, et poliitikud justkui kardavad avalikku arvamust ja sellele järgnevat võimalikku negatiivset vastukaja. Või ka positiivset vastukaja, mine võta nüüd kinni.