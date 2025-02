Kui vennad Wrightid leiutasid 1903. aastal õhumasina, oli see mõeldud transpordiks ja avastamiseks. Peagi selgus, et lennukilt saab edukalt pomme loopida. Tuumaenergiat hakati uurima elektri saamiseks ning kuhu see välja viis, teavad kõik. Keemikud töötasid laboris meditsiinilistel eesmärkidel välja uusi segusid, ent õige varsti selgus, et väikeste modifikatsioonidega saab neist teha näiteks sinepigaasi ja kloriini, millega on hea vaenlast mürgitada.