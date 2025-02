Muuseum saab endale folgipeo meeskonna ühe tähtsama juhi

Esmaspäeval teatas kultuuriministeerium, et ligi 20 aasta pikkuse Viljandi pärimusmuusika festivali korraldamise kogemusega Anu Rannu on valitud loomisel oleva sihtasutuse Viljandi Muuseum juhatuse liikmeks ehk tegevjuhiks.

Aastaid on Rannu olnud folgipeo korraldusmeeskonna üks olulisemaid liikmeid, kuid pärast 2025. aasta festivali on ta otsustanud seniselt kohalt taanduda. "Võimalik, et jätkan mõnes teises rollis ja festivali juures, aga ma ei näe, et saaksin jätkata arendusjuhina – mul võib tekkida huvide konflikt," sõnas ta. Küll lubas ta muuseumi juhina festivalile kaasa aidata. Viljandi muuseumi hoovi on festival mitmel aastal kasutanud ühe kontserdipaigana.