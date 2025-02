Ehkki enamik viirushaigusi, mille kohta võis teadmisi koguda Viljandis Uku keskuses üleval olnud näitusel "Jälle need nakkushaigused! Sajandi jagu haiguspuhanguid ja ravi", on Eestis taandunud, on nii mõnigi vahepeal vaat et unustatud haigus end jälle ilmutama hakanud.