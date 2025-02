Viljandi muuseumi uueks juhiks saab folgifestivali arendusjuht

"Anu Rannu nägemus muuseumi arengust ning tema taust ja tarmukus andsid valikukomisjonile kindluse, et ta suudab viia muuseumi tegevuse uuele tasemele," ütles ministeeriumi nõunik kultuuriväärtuste asekantsleri ülesannetes Märt Volmer. Ta lisas, et Rannu teotahe ja senine taust annavad kultuuriministeeriumile julgust uskuda, et ta saab hakkama ka valdkonnas, millega seni tegelenud ei ole.

Anu Rannu ise ütles pressiteate vahendusel, et tegutsemine pärimusmuusika valdkonnas on temas kasvatanud suure austuse ja huvi eesti rahva kultuurilise eripära vastu. "See valdkond on õpetanud, kui oluline on ajaloo ja traditsioonide tundmine, tutvustamine, elus hoidmine ja tänapäeva ülekandmine."