HANS VÄRE Eelised anname võõrastele, vastutust ootame omadelt

Paraku unustas minister, et üle poole keelekorpusest moodustab autoriõigusega kaitstud ajakirjanduslik sisu, mille tasuta teisele äriorganisatsioonile andmisest ükski Eesti meediamaja huvitatud pole. Samuti selle, et suured keelemudelid on kuskilt meie sõnad juba niikuinii kätte saanud ja Eesti valitsuse ülesanne ei tohiks olla võõramaiste hiigelkorporatsioonide, vaid oma inimeste huvide kaitsmine. Paraku pole keelekorpusega juhtunu ainus näide sellest, kuidas maailma rikkaimatele eeliseid kandikul ette kantakse, vastutust aga omade käest nõutakse.