Nädala alguses tänavalt leitud ümbrik sularahaga leidis omaniku

Tõnu Tõnisalu rääkis, et hakkas objektile minema ja märkas Viljandis Leola ja Kivi tänava nurga kõnniteel ümbrikku. "Arvasin, et keegi on lihtsalt prahi maha visanud ja tahtsin selle prügikasti visata. Avasin ümbriku ja nägin, et see polegi tühi. Ümbrikus oli raha."