Viljandi muusikakooli direktor Maarja Soomre tõdes, et tegu on väga erilise hetkega, sest kokku on saadud suure perega, keda igapäevaselt koolis ei näe, kuid kellega kohtutakse juubelitel iga viie aasta tagant. "Tõeliselt uhke tunne on muusikakooli väärika vanuse üle. Viljandi muusikakool on käinud läbi aastate väga palju põnevaid radu," ütles ta.