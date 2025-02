PILDID Spaahotell ehitatakse Viljandist sirgunud arhitektide jooniste järgi

Hoone arhitektuurse lahenduse on loonud KOKO büroo arhitektid Raivo Kotov, Andrus Kõresaar, Lembit-Kaur Stöör, Martin Tago ja Brita Porovarde. Neli esimest on Viljandist pärit ja siin kooli lõpetanud. Raivo Kotovile ja Andrus Kõresaarele on see teine kord osaleda Viljandi veekeskuse loomises. KOKO arhitektid pakkusid täpselt samasse kohta kavandatud vabaajakeskuse arhitektuurse lahenduse välja ka 2009. aastal ja siis tegi suurima töö arhitekt Margit Aule.