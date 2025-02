NÄDALA TUNNUSTUS ... algab sellest, et me märkame

Kui robustselt väljenduda, siis on kõik auhinnad, ka presidendi teenetemärgid, justkui kvaliteedimärk: päris niisama, ilmaasjata neid ei anta. Isegi tagasihoidlik, enamasti "Ah, mis mina nüüd ..." pomisev eestlane peab tunnustuse pälvimise korral ääri-veeri möönma, et ta on midagi tõesti hästi teinud.