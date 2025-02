MARI VALLIKIVI Varjatud maailmade avaja

Kunstiajaloolane Mari Vallikivi tänas pühapäeval Estonia kontserdisaali laval kõiki inimesi, kes on käinud Viljandis Kondase keskuses. Üle 20 aasta on ta töötanud selle nimel, et keskuse külastajaile elamusi pakkuda ja nende silmaringi laiendada. Selle tegevuse eest pälvis ta Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia.