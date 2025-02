Elektrigeneraatorite ostmine suureneb siis, kui riigi tasandil antakse hoiatus, et on oodata elektrikatkestuste ohtu.

Seda, et inimesed nädalavahetuseks antud kriisihoiatust naljana ei võta, tunnetavad kaupluste töötajad, kes näevad, et just niinimetatud kriisikaupa ostetakse praegu tavalisest märksa suuremas koguses. Osa kaubaartikleid sai reedel mõnes poes ajutiseks otsa, kuid varud olid laos olemas.