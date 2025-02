Rahanappusest tulenev kolme asutuse kokkukolimine võib tähendada nukuteatri lõppu

Et see Loorise sõnul praegu maailma ainus statsionaarne eestikeelne nukuteater pärast Lossi tänava ruumidest lahkumist jätkata saaks, tuleks leida aasta jooksul inimene, kes selle juhi rolli üle võtaks. Teatrist seest seda Loorise arvates ei leia, sest lisaks temale on palgal vaid üks abitööline ning näitlejad on muu töö kõrvalt tegutsevad asjaarmastajad.