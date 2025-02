Ühistranspordikeskus teeb katse suvila- ja uusrajooni bussiliiniga

Möödunud aasta lõpul kutsus Viljandimaa ühistranspordikeskus Matapera küla ja Päri suvilarajooni elanikke osalema uuringus, et selgitada välja tolle kandi inimeste liikumisvajadused ning hinnata uue bussiliini tarvilikkust. Uuringus osales 51 inimest ning nagu ütles Viljandimaa ühistranspordikeskuse juhatuse liige Kaupo Kase, andis tagasiside märku sellest, et sinna kanti võib üht bussiliini vaja olla küll. Sealsete inimeste peamine liikumissuund on Viljandi linn.

Tagasisidest paistis Kase sõnul välja see, et peamiselt vajaksid bussiliiklust just koolilapsed, sest jõuda soovitakse Jakobsoni ja Kesklinna kooli. "Mõni väike soov oli liikuda ka Heimtali poole, aga kui suur osa ütleb, et põhisuund võiks olla Viljandi linn, siis me just seda suunda lahendama lähemegi. Ka mobiiltelefonide liikuvusuuring näitas, et liikumine on rohkem Viljandisse."