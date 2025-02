RMK soovib kohalikud metsatöödega senisest paremini kurssi viia

«Kohalik kogukond ja omavalitsus saavad asulate lähedastes metsades tööde planeerimises rohkem kaasa rääkida,» kinnitas RMK juhatuse liige Erko Soolmann. «Kaasamine on juba praegu meil heaks tavaks, kuid nüüd püüame teha seda veel paremini. Kõige suurem muudatus on see, et hakkame koostama iga kohaliku omavalitsuse riigimetsa tervikkava, et kõik kogukonnaalad ehk endise mõistega kõrgendatud avaliku huviga alad saaksid korraga läbi arutatud.»