«Täna on nii liigutav päev. Kui nõupidamisele läksin, kingiti mulle lilli, sest olin hiljuti valitud Mulgi valla aukodanikuks. Nüüd siis see uudis,» rääkis ta. «Mul on väga hea meel, et saan töötada koos armsate inimestega ja lugejad on samuti toredad. Olen väga tänulik.»