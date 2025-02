Laupäeval kogunevad Viljandi muusikakooli õpilased, õpetajad ja vilistlased kooli juubelipeole. 80 aasta jooksul on sel õppeasutusel olnud neli direktorit, sealt on alanud paljude muusikute tee tipu poole ning veelgi rohkem on neid, kes saanud armastuse muusika vastu.