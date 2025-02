Valgetähe pälvinud Jaak Pihlak: ajalugu tuleb tunda ja teada

"Seda poleks küll osanud oodata," ei hoidnud Pihlak imestust vaka all. "Mul oli vaim parajasti valmis selleks, et arutada muuseumiöö programmi. See tuleb tänavu taas maikuus, kuigi mina enam siis selle juures ei ole, aga mu süda on endiselt sellega."

Viljandi muuseumi direktoril Jaak Pihlakul täitus detsembris oma ametis 33 aastat ja kolm kuud. Ta on kindel, et muuseumi sihtasutuses juhina ta ei jätka. Pihlak usub, et on Eesti kõige pikaajalisem riigiasutuse juht, ning eksida ta enda meelest väga palju ei saa, sest riigiasutusi pole ülemäära palju säilinud. Kuidas on selle aja jooksul Eesti Vabariigil läinud?