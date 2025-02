Ukraina Haydamaky astub suvel taas Viljandis lavale

Festivali korraldajate kinnitusel on Haydamaky enamat kui muusikakollektiiv, tema looming peegeldab Ukraina ajaloo pöördepunkte ning bänd on aktiivselt seotud kodumaa demokraatlike protsesside ja päevakajaliste sündmustega. Pärast täiemahulise sõja algust on osa bändiliikmeid astunud Ukraina kaitseliini, teised jätkavad vabatahtlikku tööd ja esinemisi, et toetada oma rahvast nii kodus kui ka väljaspool seda.