JUHTKIRI Veekeskuse allkirjad ja emotsioonid

Viljandi veekeskus pole ammu enam siinse rahva omavaheline nali, vaid see on levinud väljapoole. See on osa linna mütoloogiast ja pärimusest, osa ajaloost.

​Loomulikult on Viljandis karjuv vajadus tänapäevaste ujumisvõimaluste järele, sest ärgem unustagem, et ujumine pole mitte ainult lõbus, vaid paljudele üks väheseid sobivaid viise sporti teha. See mõte ja palju muidki mõtteid on kõlanud volikogudes ja koosolekutel, kõigest sellest on räägitud ajaleheveergudel. Turism ja turistide raha, töökohad, järveäärse keskkonna arendamine ... Inimesi ei aja aga elevile mitte niivõrd väljavaade lapsed ujumistundi saata või linnas turistide hulka kasvatada, kuivõrd kogu see ajalugu.