​​Jaanuari alguses saatis linnavalitsuse huvihariduse ja noorsootöö spetsialist Kauri Kaljuste Viljandi Tarbijate Ühistu juhatuse liikmele Margus Toomlale kirja, et linnavalitsus on huvitatud alustama läbirääkimisi Turu tänav 3 asuvate ruumide võimaliku rendilevõtmise üle. Kaljuste märkis, et linn oleks huvitatud just pikaajalisest, kümne aasta pikkusest rendilepingust, võimalusega seda pikendada.