REPLIIK Kas elekter kaob?

Teisalt annavad ametlikud ja mitteametlikud allikad teada, et miskit võib ka viltu minna ja elekter teadmata ajaks kaduda. Jagatakse seks puhuks näpunäiteid, kriisikomisjonid valmistuvad. Mõni selline uudis tundub suisa hirmutamisena, aga keegi ei saa ju ka täiesti kindlalt väita, et säärane manitsus oleks liiast.

Loodame, et läheb tõesti nii hästi, et lihtne linlane või maalane ei märka midagi. Samas tähendaks see, et mõni järgmine säärane hirmutamine enam suurt ei mõju.

Iseasi, miks on see töö vaja ette võtta nüüd, keset talve? Ehk saanuks oodata kevadeni, kui päevad pikemad ja ilm märksa soojem? Samas ma muidugi ei tea, võib-olla on just need veebruarikuu päevad selleks tööks ainuvõimalikud.